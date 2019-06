FPÖ-Politiker Haider kann doch ins EU-Parlament

Angelobung am 2. Juli

Daher wird Haider am 2. Juli in Straßburg (neben Brüssel zweiter Tagungsort des EU-Parlaments) als Europaabgeordneter angelobt. Angesichts seiner außenpolitischen Schwerpunkte, vor allem bei der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) und Europarat, der ideale Job für Haider: „Ich freue mich, dass ich nach einem mehr als anstrengenden und turbulenten Wahlkampf nun doch dieses Mandat annehmen kann.“ Das Ibiza-Video ist ja eine Woche vor der EU-Wahl „ausgebrochen“.