Heer vor Pleite: Rotstift auch in der Steiermark

Bangen um Bauprojekte

Bilder von verfallenen Kasernen rütteln derzeit auf. In der Steiermark, wo es etwa 3200 Heeresbedienstete gibt und jährlich 3000 Grundwehrdiener einrücken, ist man laut Zöllner in Sachen Infrastruktur noch gut aufgestellt. Doch einige wichtige Projekte dürfen jetzt keinesfalls gestoppt werden: das schon lange versprochene neue Unterkunftsgebäude in Feldbach (als Ersatz für die geschlossene Kaserne Fehring) sowie die Sanierungen der Grazer Gablenzkaserne und der Kaserne St. Michael (Obersteiermark).