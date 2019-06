Indien will im Juli Sonde zum Mond schicken

Das Raumfahrzeug, das aus einem Orbiter, der um den Mond kreisen soll, und einem „Vikram“ getauften Landemodul, in dem sich auch ein Rover namens „Pragyan“ befindet, wird an Bord einer indischen Trägerrakete vom Typ GSLV MK-III-M1 die Reise ins All antreten. Der Start erfolgt am Satish Dhawan Space Centre der ISRO, rund 80 Kilometer nördlich der Millionenstadt Chennai.