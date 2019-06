Strache klagt Tiroler wegen Twitter-Beleidigung

Polit-Comeback weiter in der Schwebe

Was ein mögliches Polit-Comeback des früheren FPÖ-Obmannes angeht, so gibt man sich in der FPÖ weiter zurückhaltend. „Wir werden sehen, wie sich das weiter entwickelt“, sagte dazu am Dienstag der Wiener Vizebürgermeister und Landesparteichef Dominik Nepp. Strache habe selbst gesagt, dass er zunächst die Hintergründe zum Ibiza-Video aufklären wolle, stellte Nepp auf der Wiener FPÖ-Klubklausur klar.