Hochwasser hinterließ Schäden in Millionenhöhe

Enorme Schäden

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte Landeshauptmann Günther Platter am Dienstag, „auch wenn es gewaltige Schäden in der Höhe von fünf bis sieben Millionen Euro gibt.“ Das beinhalte überschwemmte Keller in Privathaushalten, geflutete Radwege und die Landwirtschaft, wo der Schaden rund zwei Millionen Euro beträgt. „300 Hektar Grünland, 150 Hektar Gemüse- und 50 Hektar Maisanbaufläche sind betroffen“, schildert Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler. In allen Bereichen werde jetzt geprüft, wo diverse Versicherungen einspringen. Das Land hilft mit Geldern aus dem Katastrophenfonds aus.