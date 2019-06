Inn-Hochwasser: Pegel gehen nun langsam zurück

Die Hochwassersituation in Tirol hat sich im Laufe des Donnerstags weitgehend entspannt - wenngleich die Pegel mancherorts weiterhin auf kritischem Niveau lagen. Aufgrund günstiger Wetterprognosen ist davon auszugehen, dass die Pegelstände im Laufe des Tages weiter fallen. Rund 60 Mal mussten die Feuerwehren in der Nacht allein im Unterland ausrücken. Ein Helfer wurde dabei in Innsbruck schwer verletzt, als er von einer betrunkenen Pkw-Lenkerin angefahren wurde. Das Hochwasser im Land dürfte zudem mindestens ein Todesopfer gefordert haben: Von einem in die Ötztaler Ache gestürzten Radfahrer fehlt weiterhin jede Spur. Zudem läuft in Schwaz eine Suchaktion nach einem weiteren möglichen Flutopfer.