Blüht uns der heißeste Juni der Messgeschichte?

„Extrem“ waren jedoch die Temperaturen in der ersten Juni-Monatshälfte. „Bislang verläuft der Monat viel zu warm. Sogar so warm, dass es am Ende für den heißesten Juni der Messgeschichte reichen könnte“, so die Ubimet-Experten. Den stellt bislang das Jahr 2003, das den sogenannten Jahrhundertsommer in Europa einleitete. Dieser war „mit einer Abweichung von plus 4,3 Grad zum langjährigen Mittel der bis dato wärmste Juni der Messgeschichte Österreichs“.