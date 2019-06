Hasenhüttl: „In England hat ein Trainer mehr Ruhe“

Extrem schnelllebig

In einer ausführlichen Geschichte in der aktuellen Ausgabe vom Montag beleuchtet der „Kicker“ die Situation der Trainer in Deutschland. Auch in Österreich ist zuletzt eine Diskussion über die Schnelllebigkeit in der Branche in Gang gekommen. Seit Beginn der Vorsaison hat es in der heimischen Bundesliga über ein Dutzend Trainerwechsel gegeben. Nur zwei der zwölf Clubs, der TSV Hartberg und Aufsteiger WSG Wattens, setzen auf denselben Trainer wie vor einem Jahr.