Ergebnislose Suche nach Schwimmer im Oedtsee

Um 18 Uhr am Sonntag wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil ein Augenzeuge den Untergang einer Person im Oedtsee bei Traun beobachtet haben will. 40 Taucher der Feuerwehr und der Österreichischen Wasserrettung bildeten im Suchgebiet eine Kette unter Wasser. Nach mehrmaligen Tauchgängen würde die Suche um 20:30 Uhr ohne Ergebnis beendet. „Ob in den nächsten Tagen nochmals gesucht wird, hängt auch davon ab, ob eine Vermisstenanzeige bei der Polizei eingeht. Möglich wäre es aber auch, dass der Augenzeuge durch auftauchende Fische oder Wasservögel getäuscht wurde“, so ein Sprecher der Wasserrettung.