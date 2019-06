Die älteste Feuerwehr feiert den 155. Geburtstag

Die Hauptwache ist seit 1981 zwar am Gelände der Berufsfeuerwehr in der Hans-Sachs-Straße angesiedelt. Dennoch sind es, was öfters verwechselt wird, zwei eigenständige Wehren. Die FF Hauptwache ist mit ihren 60 Männern und Frauen eine der stärksten der zehn Freiwilligen Wehren der Landeshauptstadt.