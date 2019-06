„Ideengut, das nicht in unsere Zeit hineingehört“

„Immer wieder Knackpunkte“ zur FPÖ

Nun distanzierte sich Kneissl allerdings von der FPÖ. In einem Interview mit Puls 4 erklärte sie, dass sie die anderen FPÖ-Vertreter in der Regierung nur einmal in der Woche gesehen habe. Dies sei in den Vorbesprechungen zu den Ministerräten gewesen. Es habe „immer wieder Themen“ gegeben, „die wir durchdiskutiert haben“, nannte sie etwa die sogenannten „IS-Kinder“ oder Integrationsfragen. Sie habe sie sich etwa auch immer gegen das Konzept der Staatenlosigkeit ausgesprochen, weil es dem Völkerrecht widerspreche. „Da waren immer wieder Knackpunkte.“