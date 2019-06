Für IHN greift Real Madrid tief ins Geldbörsel!

Nun aber folgt ein weiterer großer Schritt für den Abwehrspieler, der am Montag beim EM-Qualifikationsspiel in Andorra zu seinem vierten Einsatz in der französischen Nationalmannschaft gekommen war. Auf der linken Abwehrseite ist jedoch die interne Konkurrenz bei Real groß. Immerhin spielt auf dieser Position der Brasilianer Marcelo.