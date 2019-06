Betrunkener (38) biss Polizisten Arm blutig

Beamter filmte Ausraster

Vor einem Lokal in Innsbruck kam es damals zu einem so heftigen Streit mit seiner Lebensgefährtin, dass die Polizei einschreiten musste. „Ihr verhalten war unter aller Sau“, nahm sich Staatsanwalt Andreas Leo kein Blatt vor den Mund. Die Ausraster des Angeklagten wurden nämlich von einer so genannten Bodycam der Polizei gefilmt. „Ich habe bei fünf großen Bier und einigen Schnäpsen aufgehört zu zählen. Dies ist aber keine Entschuldigung. Ich schäme mich für mein Verhalten“, so der 38-Jährige. Es blieb aber nicht bei wüsten Beschimpfungen und Drohungen gegenüber fünf Beamten. Einen Polizisten biss der Mann wie ein Terrier in den Unterarm – so heftig, dass der Gesetzeshüter trotz Jacke leicht blutete. „Den Abdruck eines Zahnes sieht man immer noch“, erklärte das Opfer vor Gericht.