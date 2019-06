Ex-Kanzler startete seine Ländertour in Salzburg

Wünsche und Sorgen teilten auch die Landwirte mit dem Spitzenkandidaten. Bei Gugelhupf und Kaffee klagten sie über Billigkonkurrenz. Die Kulisse des Laschensky Gutes in Wals war nicht zufällig gewählt: Hofherr ist der schwarze Gemeinderat Matthias Hauthaler. In seinem Garten ließ sich gut über die Grenzkontrollen am Walserberg streiten. Kurz bat um Geduld und vertröstete mit einer dritten Spur auf deutscher Seite. Am Abend lud der Altkanzler zur Diskussionsveranstaltung beim Postwirt in Seekirchen.