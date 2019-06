Atomic-Mutter investiert 30 Millionen Euro

Der finnische Amer-Konzern macht nach der Übernahme durch den chinesischen Sportartikelriesen Anta Sports seine Ankündigungen wahr und investiert in den Standort Altenmarkt im Pongau. In den nächsten zwölf Monaten will die Atomic-Mutter 30 Millionen Euro in Produktion und Logistik stecken und knapp 50 Arbeitsplätze schaffen.