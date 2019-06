Kärnten liegt in der Drogenstatistik vorne

Irgendetwas läuft in der Drogenpolitik in Kärnten also gewaltig schief. Für Juristen ist ein Problem der Therapieansatz – Statistiken zeigen, dass etwa die vom Gesetzgeber gewünschte „Therapie statt Strafe“, die süchtigen Kriminellen das Gefängnis erspart, nur wenig bringt. „Wir würden uns wünschen, dass diese sehr teure gesetzliche Möglichkeit bessere Erfolge erzielen würde“, sagt auch Richter Christian Liebhauser vom Landesgericht Klagenfurt, wo fast täglich Dealer angeklagt sind – heute etwa geht es um große Mengen an Heroin, morgen Cannabis.