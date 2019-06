„Outriders“: Neues von den „Bulletstorm“-Machern

Von den Machern von „Gears of War Judgement“ und „Bulletstorm“ kommt mit „Outriders“ ein neuer Koop-Shooter für bis zu drei Spieler. Der in einem brandneuen, düsteren Science-Fiction-Universum angesiedelte Titel soll im Sommer 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Wir zeigen den offiziellen Ankündigungstrailer.