Schade! STC verpasst Final Four fix

„Die Chance, dass Telfs in Amstetten gewinnt, ist aus meiner Sicht sehr gering“, präsentierte sich STC-Mann Alex Erler bereits nach dem Sieg gegen Dornbirn als Realist. „Da müsste schon sehr viel zusammenkommen, dass wir es noch ins Final Four schaffen.“ Wie sich nun herausstellte, hatte Erler Recht. Bereits nach den ersten fünf Einzeln liegt Amstetten im Duell mit den Tirolern uneinholbar 5:0 voran, hat zumindest zwei Punkte fix und sichert sich mit Platz zwei das zweite Final Four-Ticket neben Kirchdorf in der Gruppe B.