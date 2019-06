Nadal über Thiem: „Der Respekt ist extrem groß“

Im Endspiel 2018 setzte sich der Spanier auf dem Chatrier-Court glatt in drei Sätzen durch, für das Finale 2019 erwartet er einen Marathon. „Thiem hat sich heuer noch einmal gesteigert, spielt perfektes Tennis auf Sand“, schwärmt der 33-Jährige, der erst zwei Matches bisher in Roland Garros verloren hat, „er ist in absoluter Topform.“