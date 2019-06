Verpackte Sandwiches verzehrt: 3 Briten tot

In Liverpool und Manchester sind drei Krankenhauspatienten nach dem Verzehr von fertig verpackten Sandwiches an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Wie die Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte, erkrankten die Briten an Listeriose, einer seltenen bakteriellen Infektion. Bei weiteren vier Patienten wurden schweren Vergiftungssymptome diagnostiziert.