Geld fehlt: Heeres-Sicherheitsschule eingestellt

ÖVP und FPÖ kritisieren den Übergangsminister - aber auch einander

Scharfe Kritik rief die Einstellung bei ÖVP und FPÖ hervor - also den Parteien, die das Projekt in der gemeinsamen Regierung in die Wege geleitet haben. ÖVP-Verteidigungssprecher Michael Hammer und FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker griffen aber nicht nur den neuen Minister an, sondern hielten sich auch gegenseitig vor, an der Situation schuld zu sein.