Beim 39. Altstadtlauf brachen alle Dämme!

Große Leistungen vollbrachte auch Hans-Jürgen Koppitsch, der heute seinen 76. Geburtstag feiert. Er ist der einzige, der seit 39 Jahren keinen Altstadtlauf ausgelassen hat. „Es ist jedes immer etwas Besonderes, hier starten zu dürfen.“ Donnerstag blickte der Klagenfurter aber auch wehmütig nach oben und dachte an seinen Freund Hans Plajer (die Triathlonlegende), der im Jänner verstorben ist. Mit ihm war Koppitsch bei jedem Rennen gemeinsam am Start gestanden. „Er hat mich immer motiviert, Gas zu geben. Ich bin mir sicher, der Hans hat von oben zugeschaut“, so Koppitsch, der nächstes Jahr seinen „40er“ beim Altstadtlauf feiert.