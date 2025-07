Kunst, die deutlich hörbar und gut sichtbar macht

Lutherische Kanzel in einer römisch-katholischen Kirche

Eine der bedeutendsten Renaissance-Steinkanzel Österreichs befindet sich in der katholischen Jakobskirche in Villach. Das Gotteshaus war in der Reformation lutherisch, wurde erst in der Gegenreformation wieder römisch-katholisch. Von der Zeit als evangelische Kirche zeugt heute noch die Kanzel aus dem Jahr 1555: An der Basis schläft der Prophet Jesse, aus der lebensgroßen Steinfigur ragt der Stammbaum Jesu, der wiederum die Kanzel trägt. Könige und Propheten sind auf der Kanzel dargestellt, Reliefs zeigen Szenen von der Verkündigung der Geburt Christi bis zu dessen Auferstehung.