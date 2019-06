Salzburg ist ein wahres Seen-Paradies

Gernot Hörwertner vom Salzburger Land Tourismus überbringt allen, die nicht so auf den Trubel in einem Strandbad stehen, keine gute Nachricht: „Es gibt keinen Geheimtipp im gesamten Seenland aufgrund der vielen Privatgründe.” Einzig der FKK-Strand am Fuschlsee sei weniger überfüllt und das Geldbörserl bleibt hier unberührt. Von der Jausenstation Berger muss allerdings ein Rundgang von 20 Minuten zum nicht öffentlichen Strandbad in Kauf genommen werden.