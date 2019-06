Vergewaltigungsklage gegen Ronaldo neu eingebracht

Die von einer Frau in den USA eingereichte Strafanzeige gegen den Fußballstar Cristiano Ronaldo wegen Vergewaltigungsvorwürfen ist nicht zurückgezogen worden. „Die Anschuldigungen bleiben bestehen“, teilte die Anwältin Larissa Drohobyczer am Mittwoch in Las Vegas mit. Sie dementierte damit einen Bericht der US-Nachrichtenagentur Bloomberg.