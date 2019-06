Anna wieder in Millstatt: „Platz meiner Kindheit“

Nach zehn Jahren wiedereröffnet

Der Betonturm war zehn Jahre lang aufgrund von Sicherheitsmängeln gesperrt und wird im Sommer feierlich wiedereröffnet. Mit der Snowboarderin, die als Patin die Spendenaktion „Lass was springen“ unterstützte, sodass die kostspielige Sanierung letztlich umgesetzt werden konnte. Als Dank wird die Anlage fortan den Namen unserer zweifachen „Sportlerin des Jahres“ tragen. „Das freut mich riesig. Es ist der Platz meiner Kindheit. Nach dem Turnen wollte ich eigentlich Turmspringerin werden. Aber es gab in der Nähe keine Trainingsmöglichkeiten“, erzählt Gasser, die noch im Winter-Modus ist, in den USA bei viel Schnee an ihren Tricks feilt. Ehe sie in der Heimat ihr Board kurzzeitig gegen den Bikini tauschen wird.