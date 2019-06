Grillen für Jedermann

1 El Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. 1 fein gehackte Zwiebel und 3 Zehen gepressten Knoblauch in dem heißen Öl glasig anschwitzen. 2 geraspelte Karotten sowie ½ geraspelte Zucchini zugeben und weiter anschwitzen. Mit etwas Salz, gemahlenem Pfeffer und etwas Chilipulver würzen. In einer großen Schüssel 2 Dosen abgetropfte schwarze Bohnen zerdrücken. Die angebratene Gemüsemischung, 50 g fein gemahlene Haferflocken und 1 El Sojasauce zugeben und ordentlich vermischen. Daraus 4 gleich große Laibchen formen. Die Laibchen etwa 30 Minuten einfrieren und anschließend direkt auf den Grill legen und für ein paar Minuten grillen. Anschließend die Laibchen zwischen zwei Burger-Brötchen legen und nach Wahl verfeinern.