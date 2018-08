McCain: Letzte Kritik an Trump aus dem Jenseits

Die Abschiedsbotschaft las McCains früherer Wahlkampfmanager Rick Davis am Montag in Phoenix vor. Mit „Stammesrivalität“ wird in den USA oft die Gegnerschaft der beiden großen Parteien - Republikaner und Demokraten - bezeichnet. Unversöhnliche politische Feindschaft habe „Ressentiments und Hass und Gewalt an allen Ecken der Welt“ genährt, beklagte McCain. Er grenzte sich in seiner Abschiedsbotschaft ein letztes Mal von Trump - wie er ein Republikaner - ab: Die USA würden schwächer, „wenn wir uns hinter Mauern verstecken anstatt sie niederzureißen, wenn wir an der Kraft unserer Ideale zweifeln anstatt ihnen zu vertrauen und sie als die größte Kraft für den Wandel zu sehen.“