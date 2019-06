Federer stürmt im 400. Slam-Match ins Achtelfinale

Federer, der Statistiken liebt, hat damit schon wieder eine neue Bestmarke gesetzt. „400 Matches sind eine Menge. Als ich den 1000. Sieg gefeiert habe, das hat mich besonders berührt.“ Auf so viele Matches bei Majors hat es vor ihm weder bei den Herren noch bei den Damen jemand gebracht. Zusätzlich ist er auch gleich einmal mit 37 Jahren und 305 Tagen der älteste Grand-Slam-Achtelfinalist seit Jimmy Connors (US Open 1991). „Vor ein paar Monaten wusste ich nicht, was ich erwarten kann, jetzt bin ich glücklich. Das erste Ziel ist mit dem Erreichen der vierten Runde erreicht“, meinte Federer nach dem Sieg über den talentierten Norweger.