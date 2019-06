Nach 30 Jahren! Wirbel um Tabu-Schlag in Paris

Kyrgios-Serie

Jetzt, 30 Jahre später ist es wieder so weit: Changs berühmt-berüchtigter Schlag (den er später mit Krämpfen und Müdigkeit begründet hatte) feiert ein Comeback. Nick Kyrgios überraschte schon beim Turnier von Acapulco (gegen Nadal), in Miami, später auch in Madrid und auch jetzt in Paris damit. Alejandro Fokina tat es Kyrgios in der Paris-Quali gleich. Thiems letzter Gegner Bublik (KAZ) servierte bereits eine Runde vor dem Duell mit dem Österreicher gegen den Deutschen Molleker auf diese Art. Aber: Frechheit siegt nicht immer!