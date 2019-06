Ludwig: „Beruhigt, dass in Wien alles stabil ist“

Stenzel: „Kurz ist ein Plagiator“

Die nicht amtsführende Stadträtin auf blauem Ticket, Ursula Stenzel, äußerte Unverständnis ob der Regierungsauflösung durch Sebastian Kurz. „Er hätte es nicht müssen. Offensichtlich haben da andere Motive eine Rolle gespielt.“ Vernünftig findet sie, dass Bürgermeister Ludwig - für den sie einiges an Lob übrig hatte - „nicht in diese Neuwahl-Hysterie verfällt“. Die Freiheitliche Partei sei in der Bundesregierung ein „Reformmotor“ gewesen, was man auch am Koalitionsübereinkommen gesehen habe. Die ÖVP habe nämlich viele Forderungen der FPÖ übernommen, zeigte sich Stenzel gegenüber ihrer früheren Partei angriffig. „Der Strahlemann Kurz ist in meinen Augen nicht nur ein Gladiator - er ist auch ein Plagiator unseres Parteiprogramms. Das werden auch viele Wienerinnen und Wiener so begreifen.“