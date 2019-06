Auch FPÖ will Tschanks Immunität aufheben lassen

Der Nationalrat wird über die Auslieferung des FPÖ-Abgeordneten Markus Tschank frühestens am Donnerstag kommender Woche (13. Juni) entscheiden. Es geht um den Verdacht der verdeckten Parteienfinanzierung. Die Aufhebung der Immunität gilt als fix, will doch Tschanks eigene Partei zustimmen, wie es am Mittwoch aus dem FPÖ-Klub hieß. Tschank, von Beruf Anwalt, war in mehreren Vereinen der FPÖ aktiv, die rund um den Ibiza-Skandal und die Aussagen von Heinz-Christian Strache zur Parteienfinanzierung ins den Fokus gerieten.