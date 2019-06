So geht es jetzt in der HTL Ottakring weiter

Nach dem Auftauchen mehrerer skandalöser Videos, die in Klassenräumen der Wiener HTL Ottakring aufgenommen worden waren, gingen die Wogen hoch. Wie die Aufnahmen belegen, wurde ein Lehrer offenbar immer und immer wieder von mehreren Schülern schikaniert, es kam auch zu Handgreiflichkeiten. Eine Kommission untersuchte die Vorfälle. Die Ergebnisse wurden am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert: Vier Schüler wurden von der Schule ausgeschlossen, der Lehrer wird nicht mehr an die Schule zurückkehren.