Tanz, der alle Grenzen sprengt

Doris Uhlich fordert viel von ihrem Publikum. Und hat damit Erfolg: Mit ihrem Stück „Every Body Electric“, bei dem körperlich Beeinträchtigte tanzen, tourte sie gerade durch viele Länder Europas und wird im Juli auch bei der Biennale in Venedig zu Gast sein. Geboren wurde die Idee dazu vor drei Jahren bei einem Workshop für Beeinträchtigte: „Die Teilnehmer waren so stark und hatten so viel Potenzial, dass mir klar wurde, das muss ein abendfüllendes Stück werden. Das ist kein Sozialprojekt, wir gehen sehr weit, überraschen und erforschen alle Möglichkeiten.“