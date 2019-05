Es geht nicht um euch, es geht um Österreich!

Folgendes sei in Anbetracht dieser durchaus außergewöhnlichen Umstände allen politischen Verantwortlichen ins Stammbuch geschrieben: Der Kampf um den eigenen Posten, die Stellung der Partei oder die politische Gesichtswahrung ist zum derzeitigen Standpunkt nicht nur unerheblich, sondern auch völlig unangebracht. Viel wichtiger als das Anbringen von „Spins“ und „Gegenspins“ ist nämlich die Frage, wie es in den nächsten Monaten und in der Zukunft mit unserem Land weitergehen soll. Schließlich wurdet ihr, liebe Politiker, für die Beantwortung dieser Frage gewählt - und nicht für das Basteln an der ausgeklügeltsten Strategie zum Machterhalt.