Kickl: „Gesamte FPÖ wurde in Sippenhaft genommen!“

Kurz: „Sturz der Regierung versteht kein Mensch mehr“

Vor Kickl war in der Sondersitzung, in der auch ein Misstrauensantrag gegen die ÖVP-Übergangsregierung eingebracht wurde, bereits Sebastian Kurz am Wort. In seiner Rede erklärte der ÖVP-Chef, dass er nicht nachvollziehen könne, warum nach dem Triumph bei der EU-Wahl am Sonntag dieser Antrag überhaupt gestellt wurde. „Das versteht kein Mensch mehr“, sagte Kurz, der auch versicherte, dass die ÖVP auch weiterhin einen Beitrag zur Stabilität im Land leisten wird: „Wir werden der nächsten Regierung sicher keine Steine in den Weg legen sondern, sie bestmöglich unterstützen.“