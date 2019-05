Van der Bellen auf der Suche nach neuem Kanzler

„Gesprächsbasis aufbauen“

Aus der Präsidentschaftskanzlei hieß es nach den Gesprächen zwischen dem Bundespräsidenten und den Vertretern der Parlamentsfraktionen, es gehe nun darum, die Gesprächsbasis zwischen den Parteien aufzubauen. Die Suche nach einer neuen Regierung werde „so rasch wie möglich, aber so sorgfältig und umsichtig wie geboten“ erfolgen, verwies man in der Präsidentschaftskanzlei auf die von Van der Bellen bereits in seiner Ansprache am Montagabend verwendete Wortwahl (siehe auch Video unten). Eine nähere Einschätzung zum weiteren Zeitplan konnte man in der Präsidentschaftskanzlei am Dienstagabend nicht geben.