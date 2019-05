Feuerwehr musste Wohnungsbrand löschen

Am frühen Sonntagvormittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand in Hallein-Gries gerufen. Eine Besatzung des Roten Kreuzes und die Feuerwehr Hallein mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften waren rasch am Einsatzort. Der Brand konnte in kurzer Zeit gelöscht werden.