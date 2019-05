Mega-Party von Österreicher in US-Villa gestoppt

Alkohol in Hülle und Fülle, Marihuana, Swimmingpool – die für die Partyorgie über Airbnb gemietete Villa eines Österreichers in Palm City (Florida) war bereits bestens ausgestattet. 300 High-School-Absolventen in Feierlaune hatten sich für das dreitägige Besäufnis angesagt. Ein Schulvertreter schlug aber rechtzeitig Alarm - und das zur großen Erleichterung des rot-weiß-roten Managers.