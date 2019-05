Kaufte deutsche Künstlergruppe das Ibiza-Video?

Auch Kickl geht in die Offensive

Der Gründer der Liste JETZT, Peter Pilz, will möglichen Verbindungen des angeblichen Produzenten des Ibiza-Videos zum BVT nachgehen. „Die ersten Spuren, die von Ibiza-Gate in Richtung BVT führen, müssen ernsthaft untersucht werden“, forderte Pilz am Sonntag in einer Aussendung. Mögliche Verbindungen zwischen dem Video und der BVT-Affäre vermutet auch Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) im „Österreich“-Interview. Als ein Indiz führt er an, „dass der Anwalt des Auftraggebers des Videos auch der Anwalt der Herrn Michael Kloibmüller und Wolfgang Zöhrer ist, gegen die im BVT-Skandal ermittelt wurde“.