Sicherheitsberater als Kamera-Fachmann am Werk?

Lichten sich langsam die Nebel um die möglichen Drahtzieher der Ibiza-Affäre? In den Fokus rücken ein Wiener Anwalt und ein befreundeter „Sicherheitsberater“ mit Firmensitz in München. Er mimte den Freund der falschen Oligarchennichte. Der Anwalt stellte den Kontakt zu Johann Gudenus her. Im Video oben sehen sie den „Krone“-Lokalaugenschein vor dem Büro des Sicherheitsberaters in München.