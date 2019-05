Monte Carlo: Alle 20 Fahrer mit rotem Kapperl?

Niki Lauda ist in Monte Carlo omnipräsent. Zu Ehren der am Montag verstorbenen Formel-1-Legende haben sich die Fahrer etwas Besonderes einfallen lassen: Alle 20 am Sonntag beim Rennen startenden Piloten wollen zu Ehren Nikis mit roten Kapperln aufkreuzen, berichtet der „Blick“.