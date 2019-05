Salzburg testet mangels CL-Quali gegen Chelsea

Fußball-Meister Red Bull Salzburg absolviert am 31. Juli in der eigenen Arena ein Testspiel gegen den englischen Topklub Chelsea! Geschäftsführer Stephan Reiter bezeichnete den Europa-League-Finalisten am Freitag als „Warm-up-Gegner“ für die Champions League. Durch ihren erstmaligen Fixplatz ersparen sich die Salzburger diesmal die Qualifikation für die Königsklasse.