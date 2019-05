Nagelsmann spricht über Hooligan-Attacke

„Ich bin nicht kontaktscheu, schicke die Menschen nicht weg“, erzählt Nagelsmann in der Bild-Zeitung. „Aber ein Negativ-Erlebnis hatte ich." Es war in Augsburg, während seiner Zeit als Hoffenheim-Trainer. „Wir gehen mit dem Trainerteam immer morgens am Spieltag spazieren. Diese Saison in Augsburg haben uns - ich würde mal behaupten Hooligans - durchbeleidigt. Sie saßen im Kaffee und haben ‚Hopp-Schweine‘ und ‚Bullen-Schweine‘ gebrüllt. Der Klassiker“, so der erst 31-jährige Star-Coach.