Vizekanzleramt: Erste Büros bereits geräumt

„Das zahlen alles wir“

Vergleichsweise ruhig ging es - zumindest beim Lokalaugenschein der „Krone“ - in und vor den anderen Ministerien zu. In einem im Gebäude des Verkehrsministeriums angesiedelten Café fallen an den Tischen Sätze wie: „Mich würde nicht wundern, wenn noch viele andere Dinge rauskommen würden“, „schwach, dass Strache darauf reingefallen ist“ und „das zahlen alles wir, die Neuwahlen und den Schas“.