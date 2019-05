Echt jetzt? Squash-Siegerin mit Vibrator geehrt!

Riesen-Erregung in Nordspanien: Die Gewinnerinnen eines Squash-Turniers haben neben ihrer Trophäe ausgerechnet einen Vibrator verliehen bekommen! Zudem wurde den Sportlerinnen bei der Siegergala in Corvera in Asturien Enthaarungswachs und eine Hornhautfeile überreicht, berichtete die Zeitung „El Pais“ am Dienstag. Die ungewöhnlichen Geschenke hätten Proteste der Spielerinnen sowie eine Sexismus-Debatte ausgelöst.