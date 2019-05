Bischof zur Politkrise: „Vertrauen wiedergewinnen“

„Große Allianz für das Gute“

Krautwaschl sprach am Montag auch über Missbrauchsfälle in der Kirche („Wir können nicht zur Tagesordnung übergeben“) und die Strukturreform der steirischen Diözese („Die Räume, in denen wir denken, werden größer.“) Mit den Medien wünscht er sich eine „große Allianz für das Gute“. Haltung, Anstand und menschliches Augenmaß würden helfen, der „gefährlichen soziale Erosion und dem Vertrauensverlust in Institutionen und Medien“ Widerstand zu leisten.