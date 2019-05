Kickl vor Rauswurf! Rücktritt aller FPÖ-Minister?

Hofer und Kickl werden Montagvormittag eine gemeinsame Presseerklärung abgeben, hieß es weiter. Kickl übte bereits am Sonntag Kritik sowohl am Kanzler als auch am Bundespräsidenten: „Mir persönlich sagt es (Rücktrittsforderung, Anm. d. Red.) natürlich keiner der beiden ins Gesicht. Auch war es in den persönlichen Gesprächen und Treffen mit Kurz zur Lösung der aktuellen Krise und zum Fortbestand der Regierung in den letzten Tagen von seiner Seite niemals ein Thema."