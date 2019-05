Geheimes FPÖ-Treffen - die „Krone“ platzte rein!

DAS ERSTE INTERVIEW MIT NORBERT HOFER ALS FPÖ-CHEF

„Krone“: Sie wurden eben zum neuen FPÖ-Parteichef designiert und müssen damit schon zum zweiten Mal ihre Lebensplanung umwerfen. Freuen kann Sie das nicht, oder?

Norbert Hofer: Ich bin es gewohnt, Dinge zu machen, die ich nicht geplant habe. Eigentlich hatte ich geplant, dass ich das bisschen Freizeit, das ich habe, zu nutzen, um meine Flugberechtigung aufzustocken. Nun war es am Freitag aber so, dass ich in der Früh informiert wurde, welche Probleme es in der Partei gibt. Und natürlich ist das etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Ich werde aber vollen Einsatz zeigen.