Unterricht ganz ohne Stift und Heft in der HAK 1

Unterricht mit Tablets und Laptops

Geschrieben wird händisch mit einem speziellen Stift. Sogar die Bücher sind digital. Ebenso wie die Hausübungen, die in der Cloud gespeichert sind. Moser: „Meine Korrektur kommt digital. Die Schüler können in Echtzeit mitverfolgen, was erledigt ist.“ Selbstgemachte Plakate oder gar Overheadprojektoren sind schon lange nicht mehr im Zeitgeist. „Schon seit 20 Jahren gibt es hier Laptop-Klassen“, erzählt Lehrer Florian Buchmayr. Er leitet die Abendschule der Handelsakademie - in der Schüler übrigens auch die erste papierlose Übungsfirma gegründet haben.